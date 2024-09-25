Правительство Литвы одобрило денонсацию договоров о таможенном сотрудничестве с Беларусью

Правительство Литвы сегодня одобрило предложение о денонсации договоров о сотрудничестве в таможенной сфере с Беларусью и Россией, сообщают литовские медиа.

Инициатива о расторжении договоров исходила от Минфина Литвы.

Литовская таможня прервала сотрудничество с таможенными службами Беларуси и РФ и не обменивается с ними информацией с февраля 2022 года. Документ о денонсации с позицией правительства передается на утверждение в Сейм Литвы.

В Сейме также находятся и прошли второе чтение решения о денонсации экономических договоров с Беларусью и РФ о поощрении и защите инвестиций и об избежании двойного налогообложения.