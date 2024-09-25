Кабмин Литвы примет решение о расторжении таможенных договоров с Беларусью

В среду литовское правительство примет решение о прекращении действия соглашений о таможенном сотрудничестве, подписанных с Беларусью и Россией почти два десятилетия назад.

По словам представителей Министерства финансов, необходимость денонсировать эти соглашения вызвана продолжающейся войной в Украине - межгосударственное торгово-экономическое сотрудничество со странами-агрессорами полностью остановлено и не является возможным.

По данным министерства, с момента начала войны в Украине таможенные органы Литвы не сотрудничают и не обмениваются информацией с таможенными службами Беларуси и России.

Однако лица, торгующие с этими странами, представляют таможенным органам и судам в качестве доказательств законности торговли и соблюдения международных санкций документы, выданные их таможенными органами.

Соглашение с Беларусью было подписано в Вильнюсе в июле 1996 года, а с Россией - в Москве в феврале 1995 года.

Денонсация соглашения с Беларусью, ратифицированного в сентябре 2000 года, должна быть одобрена президентом и парламентом.