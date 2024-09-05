Воздушные силы ВС Украины сообщили подробности о российской ночной атаке

В ночь на 5 сентября Россия в очередной раз атаковала Украину ударными дронами типа Shahed. Большинство из них удалось сбить, а несколько полетели обратно в РФ и Беларусь, сообщили Воздушные силы Вооруженных Сил Украины.

Согласно информации, ночью РФ атаковала одной баллистической ракетой "Искандер-М" из аннексированного Крыма и 78 "шахедами" из Курска, Ейска и Приморско-Ахтарска.

В результате противовоздушного боя сбиты 60 ударных БпЛА. Два беспилотника вернулись в Россию, один – в Беларусь. 15 – локационно потеряны на территории Украины (вероятно, под влиянием средств радиоэлектронной борьбы).

Противовоздушная оборона работала в Киевской, Черкасской, Кировоградской, Винницкой, Харьковской, Днепропетровской, Херсонской, Полтавской, Черниговской, Житомирской, Запорожской и Херсонской областях.