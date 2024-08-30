За сутки ВСУ продвинулись до двух километров в Курской области

За сутки в Курской области России Вооруженные Силы Украины продвинулись на некоторых направлениях до двух километров. Об этом на заседании Ставки сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

По его словам, на Курском направлении продолжается наступательная операция. За сутки украинские войска на отдельных направлениях продвинулись до двух километров, взяли под контроль пять квадратных километров территории.

Как отметил Сырский, Силы обороны продолжают ведение оборонных операций на основных направлениях.

"Фактически на всей линии идут бои разной интенсивности. Самая сложная ситуация остается на Покровском направлении. Противник пытается прорвать оборону наших войск, но по состоянию на утро все атаки отбиты", - сказал главком, которого цитируют украинские медиа.

Ситуация на других направлениях остается сложной, но контролируемой, резюмировал Сырский.