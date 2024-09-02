Последнее обновление: 02.09.2024 11:13

Войска РФ ночью атаковали ракетами Киев

Комбинированный удар крылатыми и баллистическими ракетами был нанесен по Киеву в ночь на 2 сентября. Об этом заявил глава Киевской областной военной администрации Сергей Попко.

"Невероятно большое число баллистических ракет одновременно", - написал он.

По его информации, украинские ПВО уничтожили более 20 ракет X-101 и "Искандер-М".

Обломки упали в четырех районах Киева, есть "возгорание автомобилей и повреждения нежилых помещений". Данные о пострадавших уточняются, сообщил Попко.

Крылатые ракеты, по предварительным данным, были выпущены с бортов бомбардировщиков Ту-95МС "из района Саратовской области".

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