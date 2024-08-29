Последнее обновление: 29.08.2024 17:59

Россия готовит бригаду для боев в Харьковской, Курской и Белгородской областях

Российское военное командование приказало сформировать новую добровольческую бригаду для поддержки своих войск на Харьковском направлении, а также для обороны на Курском и Белгородском. Об этом сообщил спикер оперативно-тактической группировки "Харьков" Виталий Саранцев в Telegram-канале.

По его словам, новая добровольческая бригада под названием "Барс" начала формироваться в соответствии с приказом министра обороны РФ от 21 августа, а также по указанию начальника Генерального штаба от 22 августа.

Бригада состоит из трех отдельных отрядов: "Барс-Брянск", "Барс-Курск" и "Барс-Белгород", общая численность которых составит 4921 военнослужащий. Основной задачей этого подразделения станет поддержка военной группы "Север", действующей в Харьковской области.

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