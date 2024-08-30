В Украине запустили производство немецких дронов Vector

Немецкий производитель беспилотников Quantum-Systems запустил завод по производству беспилотных комплексов Vector в Украине. Об этом изданию "Милитарный" рассказали представители украинского подразделения компании.

Завод начал работу весной 2024 года и уже поставляет разведывательные дроны для украинских Сил обороны.

Сейчас дроны собирают из компонентов, прибывающих из Германии, но компания постепенно локализует производство, изготавливая крылья и антенны в Украине.

Завод также работает над совершенствованием технологий навигации для беспилотников. Вместо использования спутниковой сети, которая уязвима в условиях войны, компания разрабатывает систему оптической навигации на основе искусственного интеллекта. Эта система позволит дронам осуществлять навигацию и распознавание объектов даже в условиях плохой видимости.

Завод в Украине оснащает дроны оптическими модулями израильского производства, которые позволяют наблюдать за объектами днем и ночью.

С 2022 года эти дроны поставляются Силам обороны благодаря финансированию от правительства Германии.

Ожидается, что до конца 2024 года завод поставит еще 500 таких беспилотников.

Кроме того, Quantum-Systems уже открыла в Украине Центр обслуживания и логистики, а также Центр исследований и разработок.

Как пишут украинские медиа, разработка Vector началась в 2018 году, а сам дрон был выпущен на рынок в 2020 году. Создавались они для промышленного использования, но военные взяли их на вооружение для ведения наблюдения и разведки.

Этот аппарат создан по принципу "2 в 1" с вертикальным взлетом, Vector обеспечивает характеристики полета и наблюдения, превосходящие характеристики многих других современных дронов. Он способен работать в самых сложных условиях в сочетании с чрезвычайно низким уровнем шума.

Дрон оснащен оптическими и инфракрасными сенсорами и способен работать круглосуточно, передавая информацию в режиме реального времени. Он способен идентифицировать объекты и передавать данные оператору в зашифрованном виде дальностью до 15 км, а при использовании дополнительной станции – до 25 км.