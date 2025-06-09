Последнее обновление: 09.06.2025 11:19

Потребительские цены в Китае в мае снизились четвертый месяц подряд

Потребительские цены (индекс CPI) в Китае в мае уменьшились на 0,1% в годовом выражении. Об говорится в отчете Государственного статистического управления (ГСУ).

Снижение было отмечено по итогам четвертого месяца подряд, причем в марте и апреле дефляция также составлял 0,1%.

Аналитики в среднем прогнозировали снижение цен в прошлом месяце на 0,2%, по данным Trading Economics.

Цены производителей (индекс PPI) в Китае в мае упали на 3,3% в годовом выражении после снижения на 2,7% в предыдущий месяц, по данным ГСУ.

Консенсус-прогноз предполагал сокращение на 3,2%.

Падение цен производителей произошло 32-й месяц подряд.

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