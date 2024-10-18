Украина увеличила производство дронов в 10 раз

Украина в 10 раз увеличила производственные мощности дроновой индустрии в 2024 году по сравнению с 2023 годом. Об этом сообщает пресс-служба Минцифры.

"В 10+ раз увеличились производственные мощности украинской дроновой индустрии в 2024 году по сравнению с 2023", - говорится в сообщении.

Согласно информации, количество инвестиций в 2024 году составило до $50 млн, когда еще в 2023 году этот показатель составлял до $5 млн.

В то же время средний размер инвестиций вырос с $500 тысяч до $1-3 млн.

Производственные мощности, по данным Минцифры, выросли с 300 тысяч единиц дронов на 2023 год до 4 миллионов в 2024 году.