Последнее обновление: 29.01.2025 16:33

Минобороны Украины начало собственное производство FPV-дронов

Министерство обороны Украины начало лицензированное производство современных FPV-дронов на базе одного из государственных предприятий. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В рамках пилотного проекта, стартовавшего в декабре 2024 года, государство получило возможность производить кодифицированные FPV-дроны.

В рамках трехстороннего соглашения частный разработчик предоставил лицензионное разрешение на производство беспилотников на базе одного из госпредприятий, относящихся к сфере управления Минобороны.

Произведенную продукцию будут направлять подразделениям Сил обороны Украины. После отработки технологии производства и ее масштабирования госпредприятие сможет самостоятельно участвовать в тендерах "Агентства оборонных закупок" и других потенциальных заказчиков.

Кроме того, специалисты главного управления оборонных инноваций МОУ отработали дорожную карту по организации аналогичных производств вместе с другими разработчиками беспилотных авиационных комплексов (БПАК).

Как сообщалось ранее\. между бригадами ВСУ ежемесячно будет распределяться 2,5 млрд грн для закупки БпЛА.

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