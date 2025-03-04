Украинские производители планируют выпустить более 2,5 млн дронов в этом году. Об этом во время пресс-конференции заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

В прошлом году их было выпущено более 1 миллиона.

«Дроны – еще один очень важный инновационный элемент нашего развития, где Украина сегодня построила инфраструктуру с нуля. Сегодня мы производим самые большие в мире боевые беспилотники. В прошлом году было произведено более 1 миллиона. В этом году наша цель – более 2,5 млн боевых беспилотников для наших Вооруженных Сил. Над этим работают более 500 украинских компаний», - сказал Шмыгаль.