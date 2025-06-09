В Литве налог на недвижимость будут платить только владельцы более чем одного жилья

Основное жилье в Литве не будет облагаться налогом. К такому решению в понедельник пришел Комитет Сейма по бюджету и финансам.

Также на заседании было одобрено повышение ставок налога на вторую и последующую недвижимость, сообщает LRT.

Принцип освобождения основного жилья от налогообложения ранее поддержал Совет коалиции, сформированный из социал-демократов, «Зари Нямунаса» и Союза демократов «Во имя Литвы».

Бывшая министр финансов Гинтаре Скайсте отметила, что в результате такого решения многие из тех, кто сейчас платит налог на недвижимость, будут от него освобождены.

Кроме того, согласовано, что доходы от налогообложения второй и последующей недвижимости пойдут на нужды обороны.

Согласно новой модели, предложенной правительством, жилая недвижимость, не используемая в коммерческих целях, будет делиться на две категории. Основное жилье будет облагаться налогом муниципалитетами, начиная с суммы в €10 тысяч, а остальная недвижимость — государством, начиная с €50 тысяч, и эти средства будут направлены на финансирование обороны.

Ранее сообщалось, что изменение порядка налогообложения недвижимости должно было дополнительно принести в государственный бюджет в следующем году €39,9 млн. Влияние на бюджеты муниципалитетов зависело бы от решений их советов.

Необлагаемую сумму в размере не менее €10 тысяч для основного жилья будут устанавливать сами муниципалитеты. Им предлагается применять налоговые ставки от 0,1% до 1% к стоимости недвижимости, превышающей установленный ими необлагаемый минимум.

Для всей другой недвижимости, принадлежащей физическому лицу (не основного жилья, в котором декларировано место жительства), необлагаемую сумму будет устанавливать государство — €50 тысяч (сейчас — €150 тысяч). Этой необлагаемой суммой сможет воспользоваться владелец каждого отдельного объекта.

Для стоимости недвижимости, превышающей €50 тысяч, будет применяться ставка 0,1%, для стоимости выше €200 тысяч — 0,2%, более €400 тысяч — 0,5%, выше €600 тысяч — 1%.

Комитет проголосовал за предложение своего председателя Альгирдаса Сисаса ввести ставку 2% для недвижимости стоимостью свыше €1 млн и поддержал это предложение.

Также был рассмотрен альтернативный проект, предложенный депутатом Артурасом Скаржюсом и его коллегами, по которому предлагается установить более высокие ставки для недвижимости стоимостью свыше €50 тысяч: 0,2% до €200 тысяч, 0,4% до €400 тысяч, 0,6% до €600 тысяч и 1% свыше €600 тысяч. Комитет по бюджету и финансам (BFK) поддержал и это предложение. В настоящее время применяется ставка 0,5% для объектов до 300 тысяч евро, 1% — до 500 тысяч евро и 2% — для более дорогих объектов.

В новой модели налога на недвижимость также предусмотрена 50-процентная льгота для жилья (стоимостью до €450 тысяч), в котором владелец декларировал свое место жительства. Если размер налога не превышает €5, его уплата будет не обязательной.

Для недвижимости, используемой в коммерческих целях, предлагается ставка 0,2%, а все собранные средства будут направлены в Фонд обороны. Сейчас ставки для коммерческой недвижимости варьируются от 0,5% до 3% и устанавливаются советами муниципалитетов.

Также предлагается изменить порядок переоценки налоговой стоимости недвижимости — вместо нынешних 5 лет она будет пересматриваться каждые 3 года. Прогнозируется, что в 2026 году налоговая стоимость недвижимости будет примерно на 82-85% выше текущей.