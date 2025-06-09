Бимодальный терминал в «Великом камне» планируют запустить в 2026 году

Бимодальный контейнерный терминал в «Великом камне» планируется сдать в эксплуатацию в третьем квартале 2026 года. Об этом сообщает сайт парка.

Строительством терминала занимается ЗАО «Евразийский железнодорожный гейтвэй», созданное при участии китайских, швейцарских и белорусских логистических компаний.

«В непосредственной близости к Национальному аэропорту «Минск» на территории индустриального парка «Великий камень» ведется работа по строительству бимодального грузового терминала Great Port. Строительство терминала началось в декабре 2024 г. К настоящему моменту выполнена вертикальная планировка земельного участка, завершаются работы по прокладке внутриплощадочных инженерных коммуникаций, ведутся работы по строительству автомобильных дорог и полотна железнодорожных путей. Планируется строительство 4 железнодорожных путей по 1050 м каждый, а также контейнерных площадок на 6000 FEU», - говорится в сообщении парка.

Площадь выделенного земельного участка на территории индустриального парка составляет порядка 40 га.

Годовая мощность первого этапа терминала составит 180 тысяч контейнеров в ДФЭ с возможностью увеличения до 500 тысяч ДФЭ.

Утверждается, что терминал будет предоставлять полный спектр логистических услуг, а также железнодорожную инфраструктуру, площадки для хранения контейнеров и других объектов.