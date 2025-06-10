Немецкая SEFE и азербайджанская SOCAR подписали 10-летний контракт на поставку газа

Немецкая SEFE (Securing Energy for Europe) подписала контракт на закупку газа у госкомпании Азербайджана SOCAR (ГНКАР) на 10 лет.

Как сообщили компании, поставки начнутся уже в 2025 году.

"Годовой объем будет постепенно увеличиваться до 15 тераватт-часов (ТВт-ч), что составляет около 1,5 млрд кубометров. Это партнерство будет поддерживать инвестиции в производство и инфраструктуру, такие как газовые компрессоры, увеличивая объемы трубопроводного газа, поступающего в Европу, и тем самым обеспечивая безопасность поставок на континент", - говорится в пресс-релизе.

По словам главы SEFE Эгберта Леге, благодаря этому партнерству создается новый маршрут для значительных объемов газа, которые будут поступать в Европу, тем самым диверсифицируя портфель компании и повышая безопасность поставок клиентам.

"SOCAR по-прежнему привержена инвестированию в инфраструктуру и производственные мощности, обеспечивая надежные и бесперебойные поставки энергии для наших партнеров", - заявил, в свою очередь, глава SOCAR Ровшан Наджаф.