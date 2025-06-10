Розничные продажи легковых автомобилей в Китае выросли в мае на 13,3%

В мае 2025 года розничные продажи легковых автомобилей в Китае увеличились по сравнению с маем 2024 года на 13,3% и превысили 1,93 млн. Об этом сообщила Китайская ассоциация производителей легковых автомобилей.

Для того чтобы стимулировать внутренний спрос и поддержать восстановление экономики, в 2024 году Китай запустил программу крупномасштабного обновления оборудования и замены старых потребительских товаров на новые (трейд-ин). В рамках этой программы индивидуальные потребители могут получить субсидии на покупку новых автомобилей, бытовой техники и многих других товаров. Ранее в этом году масштабы программы были расширены, пишет Синьхуа.

Согласно данным Министерства коммерции КНР, за первые пять месяцев этого года в рамках программы было продано 4,12 млн новых автомобилей.

Кроме того, в мае в стране было выпущено около 1,17 млн автомобилей на новых источниках энергии, а розничные продажи таких автомобилей превысили 1,02 млн единиц, что, соответственно, на 30,2% и 28,2% больше в годовом выражении.

Согласно данным ассоциации, за первые пять месяцев этого года розничные продажи легковых автомобилей в стране превысили 8,81 млн единиц с ростом на 9,1%.