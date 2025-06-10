Годовая инфляция в Латвии замедлилась в мае до 3,6%

В мае 2025 года потребительские цены в Латвии снизились на 0,1% по сравнению с апрелем, но по сравнению с маем 2024 года выросли на 3,6% (месяцем ранее годовая инфляция составляла 3,9%). Об этом свидетельствуют данные Центрального статистического управления страны.

Средний уровень потребительских цен за последние 12 месяцев вырос на 2,4% по сравнению с предыдущим аналогичным периодом.

В месячном разрезе наибольшее влияние на динамику цен оказали: транспортные услуги (снижение на 3,1% за счет удешевления топлива), а также рост цен на продукты питания и безалкогольные напитки (+0,3%), жилье, гостиницы, рестораны и бытовые товары.

Среди продуктов сильнее всего подорожал кофе (+7,7%), картофель (+6,2%), сметана, мясо и рыба. В то же время значительно подешевели свежие овощи (-10,8%), а также сыр, хлеб, масло и молоко — в основном из-за окончания скидок.

В жилищной сфере цены за месяц выросли на 0,5%, особенно на природный газ (+2,3%) и услуги по управлению жильем (+1,6%). Электроэнергия подорожала на 0,1%, а отопление подешевело на 1%.

За год цены на продукты питания и напитки выросли на 7,5%. Особенно подорожали: кофе (+34,7%), шоколад (+33,2%), сливочное масло, яйца, говядина и мясо птицы. Подешевели сахар (-20,5%), рыба и овощи.

Цены на алкоголь и табак выросли на 7,3%, в том числе табак — на 12,2%. Коммунальные услуги за год подорожали на 3,2%, особенно электроэнергия (+9,7%) и природный газ (+10,9%). Тепловая энергия подешевела на 6,8%.

В сфере транспорта за год зафиксировано общее снижение цен на 4,2%, благодаря падению цен на топливо. Однако подорожали железнодорожные и авиаперевозки, ремонт авто и шины.

Цены в сфере здравоохранения выросли на 3,7%, в сфере отдыха и культуры — на 5,2%, а в гостиницах и ресторанах — на 4,8%. Подорожали также услуги связи, дошкольного образования и салоны красоты. Подешевели средства личной гигиены и страхование авто.