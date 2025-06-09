Канада предоставит Украине около $25,5 млн военной помощи

Канада предоставляет Украине военную помощь на сумму более 35 млн канадских долларов (около $25,5 млн). Об этом сообщила пресс-служба Минобороны страны.

Министр обороны Канады Дэвид Дж. Макгинти принял участие в 28-м заседании Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн".

Там он объявил, что Канада предоставляет Украине военную помощь на 35 млн канадских долларов.

По его словам, 30 млн канадских долларов будут потрачены на - на бронетранспортеры Coyote и Bison, а также новое оборудование и боеприпасы от канадских компаний.

Это дополнение к предыдущей передаче 64 бронемашин Coyote, которые прибыли в Украину в декабре 2024 года.

Остальные 5 млн канадских долларов пойдут на комплекты радиоэлектронной борьбы от канадской оборонной промышленности.

На 28-й встрече в формате "Рамштайн", состоявшейся в штаб-квартире НАТО, Украина и государства партнеры договорились о создании механизма оборонного производства.