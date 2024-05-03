Премьер Грузии отказался от визита в США из-за закона об "иноагентах"

Министерство иностранных дел Грузии вечером 2 мая подтвердило отказ грузинского премьера Ираклия Кобахидзе от визита в США, утверждая, что американская сторона требовала приостановления обсуждения скандального закона об "иноагентах" в парламенте.

Заявление внешнеполитического ведомства Грузии появилось после сообщения посла США в Тбилиси Робин Данниган о том, что высшие должностные лица грузинского правительства отказались от приглашения в Штаты для обсуждения стратегического партнерства и помощи.

В грузинском ведомстве подтвердили, что Кобахидзе получал такое приглашение, однако с оговоркой: перед визитом парламент Грузии должен был временно приостановить рассмотрение законопроекта "О прозрачности иностранного влияния".

"Проведение визита с оговорками не соответствует духу партнерства, которое должно основываться на взаимном уважении и взаимном доверии, в связи с чем послу США было предоставлено подробное объяснение", – говорится в заявлении грузинского МИД.

Резонансный законопроект об "иноагентах", несмотря на многодневные массовые протесты и предупреждения Запада, уже одобрен в первом и втором чтениях. Ожидается, что парламент Грузии рассмотрит проект в третьем чтении примерно через две недели.