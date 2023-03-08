США пригрозили Грузии санкциями из-за закона об "иноагентах"

Представитель государственного департамента США Нед Прайс заявил, что Вашингтон имеет инструменты для привлечения к ответственности за нарушение прав человека

"У нас есть ряд инструментов, которые позволяют нам привлечь к ответственности любого в любой стране мира, кто причастен к подавлению того, что в противном случае считалось бы общечеловеческим правом человека", - заявил Прайс, комментируя возможность наложения санкций против причастных к противоречивому закону об "иноагентах" в Грузии.

Он добавил, что США будут внимательно следить за ситуацией в Грузии, которая их "очень беспокоит", и призывают Тбилиси гарантировать право на мирные протесты.

"Мы очень надеемся, что грузинское правительство прислушается к грузинскому народу, который сейчас четко заявляет свою позицию. И мы сейчас видим, как некоторые из этих голосов заглушаются слезоточивым газом, усилиями по подавлению тех, кто пытается воспользоваться своим правом на свободу мирных собраний", - прокомментировал он.