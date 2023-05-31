Последнее обновление: 31.05.2023 21:26

Госдеп США отреагировал на заявление премьера Грузии о причине войны РФ против Украины

Государственный департамент США отреагировал на заявление премьер-министра Грузии о том, что Россия напала на Украину из-за желания последней стать членом НАТО.

В частности, в Госдепе напомнили Гарибашвили, что российская агрессия против Украины началась не в 2022 году, а стала продолжением захвата Крыма и частей Луганской и Донецкой областей в 2014 году.

"В рамках наших усилий по сдерживанию президента Путина с начала полномасштабного вторжения на суверенную территорию Украины 24 февраля 2022 года Соединенные Штаты постоянно говорили о двух путях, которые может выбрать Россия: диалог и дипломатия или эскалация и масштабные последствия. Мы приложили настоящие и искренние усилия, чтобы достичь первого, чему мы очень предпочитали, но Путин выбрал войну", – отметили в Госдепе США.

В ведомстве подчеркнули, что Россия использует кампании дезинформации, чтобы "помочь оправдать эту войну и подорвать демократические институты во всем мире".

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