Последнее обновление: 07.08.2023 19:31

Блинкен напомнил РФ о ее обязательствах по Грузии

Госсекретарь США Энтони Блинкен в 15-ю годовщину вторжения России в Грузию напомнил РФ, что она не придерживается обязательств, данных в 2008 году.

Госсекретарь напомнил, что сегодня исполняется пятнадцать лет с тех пор, как Россия вторглась в Грузию и оккупировала 20% ее территории.

"Россия все еще отказывается соблюдать свои обязательства по прекращению огня с 2008 года. Соединенные Штаты решительно поддерживают суверенитет, территориальную целостность и евроатлантические стремления Грузии", – отметил Блинкен.

Премьер Грузии Георгий Гахария в ответ подчеркнул, что он благодарен США за решительную поддержку грузинского суверенитета и территориальной целостности.

"Российская агрессия против суверенной Грузии продолжается по сей день. Мы все еще боремся за свободную, сильную и успешную Грузию. Членство в ЕС и НАТО будет нашей окончательной победой", – написал Гахария в Twitter.

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