Подоляк: Украина не причастна к теракту в «Крокус Сити Холле»

Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Украина не причастна к теракту в «Крокус Сити Холле».

"Давайте зафиксируем. Украина совершенно точно не имеет никакого отношения к этим событиям", – заявил Подоляк, которого цитируют российские СМИ.

Еще раньше о происходящем высказались представили «Русского добровольческого корпуса» — военного формирования, которое воюет на стороне Украины. В России его считают террористическим. Оно брало за себя ответственность за регулярные рейды в Белгородскую область, которые участились в последние недели.

«Конечно же, это точно не мы», — заявил представитель РДК, передает BBC.