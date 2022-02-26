Глава офиса Зеленского уточнил заявления Кремля по переговорам

Глава Офиса президента Михаил Подоляк откорректировал заявления представителя Кремля Дмитрия Пескова насчет несостоявшихся переговоров между РФ и Украиной.

"Любая война неизбежно завершается переговорами. Украина услышала переговорную позицию, очерченную в Москве. Они знают наш взгляд на переговорный формат и нашу позицию. Поэтому их комментарии о том, что мы вроде бы отказались от переговоров, это просто часть их тактики», - сказал Подоляк.

«Они пытаются завести переговоры в тупик еще до их начала. Ясно, что нужен иной подход. Переговоры должны основываться на здравом смысле и позволяющими наработать честное решение в интересах людей и национальной государственности Украины. Своим сопротивлением украинцы доказали, что загнать нас в тупик – это нереалистичная амбиция», - подчеркнул он.

«Ну а ложь россиян о том, что якобы у их сил было приказание остановиться, опровергает сама реальность, которую видел весь мир в ночь на пятницу. И сегодня утром. Бои были жестокими, при максимальной интенсивности. Именно потому, что президент Зеленский категорически не воспринимает любые неприемлемые для Украины условия и ультиматумы. Только полноценные переговоры", - заключил Подоляк.