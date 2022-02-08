Порошенко ответил Путину на предложение о политическом убежище в России

Президенту России Владимиру Путину необходимо осознать, что украинские политики сами могут решить свои вопросы на родине.

Об этом заявил экс-президент Украины Петр Порошенко, отвечая на предложение Путина предоставить ему убежище, передает РБК.

«Владимиру Владимировичу советую наконец-то осознать, что мы разберемся сами здесь, на Украине», — написал Порошенко в Telegram-канале.

По словам политика, «извечная российская практика «заботиться» об украинской политике прекратилась», когда он стал президентом.

Кроме того, Порошенко обвинил президента Украины Владимира Зеленского, что тот хочет «сделать подарок Путину», преследуя проевропейскую оппозицию. «Советую Владимиру Александровичу прекратить радовать Путина и заняться защитой страны. И именно туда направить свои усилия», — указал он.

Путин в ходе брифинга после переговоров с президентом Франции Эмманюэлем Макроном заявил, что готов предоставить э Порошенко политическое убежище в России.

«Мы готовы таким, как господин Порошенко, предоставить убежище в России», — заявил Путин.

По его словам, ранее он уже предлагал Порошенко предоставить убежище, если у него возникнут «какие-то сложности в будущем». Однако тот, по словам российского лидера, будучи в должности президента Украины много иронизировал по этому вопросу.

«Но сегодня хочу подтвердить свои предложения, несмотря на наши серьезные расхождения по этому вопросу, по вопросу урегулирования на Донбассе», — отметил Путин.

Президент России добавил, что считает преследование Порошенко как государственного преступника «чрезмерной заявкой на успех действующего руководства».

Путин отметил, что предложение об убежище сделал по гуманитарным соображениям, а не потому, что согласен с политикой, проводимой Порошенко.

Петра Порошенко на Украине подозревают в финансировании терроризма и государственной измене, а также в создании террористической организации (ч. 1 и 3 ст. 258-5, ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 258-3 УК Украины), ему грозит до 15 лет лишения свободы.

По данным следователей, когда Порошенко был президентом Украины, он вступил в сговор с «членами руководства России» и самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик и организовал схему вывоза угля из Донбасса. ЛНР и ДНР на Украине признаны террористическими организациями.