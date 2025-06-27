Лукашенко одобрил проект соглашения о взаимном допуске брокеров и дилеров к торгам на биржах стран ЕАЭС

Лукашенко указом № 247 от 26 июня 2025 года одобрил в качестве основы для проведения переговоров проект соглашения о допуске брокеров и дилеров одного государства - члена Евразийского экономического союза к участию в организованных торгах бирж (организаторов торговли) других государств-членов., сообщает его пресс-служба.

Проектом соглашения закрепляются порядок взаимного допуска брокеров и дилеров к торгам на биржах, вопросы контроля за осуществляемыми сделками и обмена информацией

Правительство Беларуси уполномочено на проведение переговоров по проекту соглашения и его подписание.