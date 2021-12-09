Последнее обновление: 09.12.2021 09:50

Глава МИД Украины Кулеба назвал условие для уступок в пользу России

Украина готова пойти на уступки в переговорах с Россией, однако Москва должна ответить тем же, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире телеканала Sky News.

Кулеба рассказал, что некоторые люди предлагают «дать» что-нибудь президенту России Владимиру Путину, чтобы его «сдержать». «Как далеко мы зайдем, давая это «что-либо» Путину?» — поинтересовался он.

Глава МИД Украины заявил, что страна практикует «конструктивный подход» в дипломатии. «Мы готовы делать уступки, если от России поступит взаимная реакция», — заверил он, отметив, что в ряде фундаментальных для развития Украины вопросов уступки Москве невозможны. В числе таких тем интеграция страны в Евросоюз и НАТО, указал Кулеба.

По его словам, выдвигаемые Россией условия должны быть законными и рациональными, тогда как Москва требует отказаться от проведения самостоятельной внешней политики, что не является законным.

«Красная линия России — это граница России. Эту границу никто не вправе пересекать, и мы с этим полностью согласны», — добавил при этом министр.

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