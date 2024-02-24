ВС Украины сбили очередной российский самолет А-50

Российский самолёт-радар А-50 сбит над Краснодарским краем, заявил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук.

«Уничтоженный российский А-50У — это новая модернизированная версия самолета, стоимостью 350 млн долларов», — утверждают в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

Крушение самолета подтверждают многочисленные российские источники. В соцсетях публикуют момент, когда он был, предположительно, сбит в воздухе, а также кадры пожара на месте падения.

В Краснодарском крае упал «неустановленный летательный аппарат», заявил «РИА Новости» представитель экстренных служб. «На месте падения горит камыш», — добавил он.

По данным оперативного штаба Краснодарского края, упали два летательных аппарата — их марка и принадлежность пока не называются. Очевидцы тоже говорят о двух упавших самолетах.

Крушение произошло на территории Каневского района рядом с поселком Трудовая Армения, это недалеко от восточного побережья Азовского моря.

Минобороны РФ не комментировало падение самолета А-50. Ряд российских Z-военкоров настаивает на версии «дружественного огня», как и после аналогичного инцидента 14 января, сообщает BBC.

Милитаристский телеграм-канал Fighterbomber, близкий к российским ВКС, пишет, что «на данный момент неизвестно, кто сбил».

Сразу на нескольких видеозаписях, выложенных очевидцами, видно, что летательный аппарат отстреливал тепловые ловушки, пытаясь отвлечь на них ракеты. Однако это не помогло — в воздухе была заметна яркая вспышка, после чего горящие обломки начали падать.

А-50 — созданный на базе Ил-76 самолёт дальнего радиолокационного обнаружения и управления. Россия такие самолёты больше не выпускает. На его борту могли быть опытные специалисты, подготовить которых непросто.