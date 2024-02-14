Последнее обновление: 14.02.2024 17:51

Украина подбила десантный корабль РФ в Черном море

Украинские военные подбили в Черном море большой десантный корабль «Цезарь Куников» ВМС РФ, сообщили украинские медиа.

Утверждается, что корабль был поражен морскими дронами, операция была подготовлена Главным управлением разведки Украины. Также утверждается, что корабль затонул.

Ранее Минобороны РФ заявило о перехвате и уничтожении 6 беспилотников над Черным морем.

Утром в соцсетях появилась информация о взрывах в море, позднее очевидцы сообщили, что в воздухе недалеко от места взрывов появились вертолеты Ми-8 и Ка-27.

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