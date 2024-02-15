Воздушные силы Украины уничтожили 13 ракет РФ

Воздушные силы Украины уничтожили 13 ракет разного типа, запущенных военными РФ в ходе очередного ракетного удара.

В сообщении ВСУ говорится, что были зафиксированы пуски 26 ракет, в частности: 12 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55 с самолетов стратегической авиации Т-95мс (Энгельс); 6 баллистических ракет "Искандер-М"/ KN-23 (Воронежская); 2 крылатых ракет "Калибр" (Новороссийск); 4 управляемых авиационных ракет Х-59 (ТОТ Запорожской обл., Курская обл.); 2 зенитных ракет С-300 (Белгородская область).

Утверждается, что ВСУ уничтожили 8 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55; 1 баллистическую ракету "Искандер-М"/KN-23; 2 крылатые ракеты "Калибр"; 2 управляемые авиационные ракеты Х-59.