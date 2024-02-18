ISW: Россия захватила Авдеевку благодаря господству в воздухе

Российской армии удалось захватить город Авдеевка в Донецкой области Украины благодаря временному и локальному превосходству в воздухе — россияне сумели предоставить своим наземным войскам поддержку с воздуха в последние дни их наступления.

Об этом говорится в ежедневной сводке американского Института изучения войны (ISW). Вероятно, это первый подобный случай за время полномасштабной войны, пишут эксперты института.

С начала 2023 года российские войска наращивали применение планирующих бомб. В Авдеевке российские военные впервые масштабно применила такие бомбы для обеспечения поддержки с воздуха наступающей пехоте, отмечают эксперты. Это свидетельствует о том, что ВСУ не смогли в достаточной степени закрыть воздушное пространство над Авдеевкой.

ISW обращает внимание на данные, которые 17 февраля приводит представитель украинской бригады, действующей вблизи Авдеевки. Он утверждал, что за прошедшие сутки российские силы выпустили по украинским позициям в Авдеевке 60 планирующих бомб КАБ. По другим данным, за последние дни россияне применили в этом районе до 500 таких бомб.

Эксперты ISW констатируют, что задержки западной помощи Киеву могут еще сильнее сократить возможности украинской противовоздушной обороны, а преимущество в воздухе позволит российским войскам более агрессивно продвигаться вперед.

В субботу украинское командование и президент Владимир Зеленский объявили о выходе сил ВСУ из разрушенного города, который российские войска штурмовали четыре месяца.

Потери сторон в этой битве достоверно неизвестны. Однако Дмитрий Лиховой, представитель оперативно-стратегической группировки войск «Таврия», оборонявшей Авдеевку, назвал украинские оценки российских потерь при взятии Авдеевки: 47 тысяч, в том числе 17 тысяч погибших.