Последнее обновление: 08.02.2024 18:00

ЕС включит в новый пакет санкций компании РФ, вовлеченные в импорт оружия из КНДР

Под новые санкции ЕС, которые готовят ко второй годовщине полномасштабной войны, попадут ряд российских компаний, вовлеченных в импорт оружия из Северной Кореи. Об этом сообщает EUObserver со ссылкой на проект документа, имеющийся в распоряжении журналистов.

Под санкциями могут оказаться компании-перевозчики Azia Shipping Company, Marine Trans Shipping, MG-Flot, M Leasing и "Совфрахт". В проекте отмечают, что эти компании являются составляющей логистической цепочки, по которой оружие из КНДР перевозится в российский Дунай на Дальнем Востоке, а далее – в западную часть России для применения в войне против Украины.

Руководителям данных компаний должны также запретить въезд в ЕС и заморозить активы.

По информации издания, в списке фигурирует также руководитель компании "Оборонлогистика", но саму компанию, возможно ошибочно, пока не включили в перечень.

Всего в санкционном списке могут оказаться 118 физических лиц и организаций.

Среди них – представители руководящего звена компаний российского оборонпрома, а также несколько должностных лиц, причастных к незаконному вывозу украинских детей вглубь оккупированных территорий или в Россию. Среди последних – так называемый министр труда администрации на Херсонщине Алла Бархатнова, так называемый министр образования Крыма Валентина Лаврик и глава организации "Движение первых", занимающейся "перевоспитанием" украинских детей, Григорий Гуров.

Кроме того, под санкции может попасть группа компаний из третьих стран, которые помогают России получать подсанкционные товары двойного назначения.

Послы ЕС должны обсуждать предложение в четверг.

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