ЕС принял 14-й пакет санкций в отношении России

С принял 14-й пакет санкций против России. Под рестрикции подпали 116 физических и юридических лиц РФ.

ЕС также включил в 14-й пакет санкций 61 фирму из РФ, Китая, ОАЭ, Турции, против которых введены ограничения на экспорт технологий двойного назначения, сообщает ТАСС.

Евросоюз продолжит закупать российский СПГ, но запретит его реэскпорт.

Как заявил Совет ЕС, компании Евросоюза ответственны за то, чтобы их "дочки" в третьих странах не обходили санкции против РФ. Компании ЕС, продающие военные товары в третьи страны, должны идентифицировать и оценить риски их реэкспорта в Россию.

Новый пакет санкций включает:

ограничения на транзит российского СПГ через европейские порты;

положения о поддержке исков европейских компаний по компенсации ущерба от ответных действий РФ;

запрет России на продажу культурных и исторических ценностей, "в которых можно заподозрить украинское происхождение";

запрет инвестиций, предоставление товаров, технологий и услуг для завершения проектов СПГ, таких как "Арктик СПГ-2" и "Мурманск СПГ";

запрет импорта гелия из России и экспорт в РФ марганцевых руд, часть видов пластика, редкоземельных элементов, электронных компонентов;

запрет авиакомпаниям ЕС выполнять чартеры и частные перелеты по всему миру по заказу физических и юридических лиц из России;

запрет своим не работающим в России компаниям использовать систему передачи банковских сообщений ЦБ РФ.

Как говорится в документе, опубликованном на сайте Совета ЕС по случаю принятия 14-го пакета антироссийских санкций, Евросоюз потребовал от европейских компаний следить за тем, чтобы их "дочки" в третьих странах не обходили санкции против России.

"Головные компании ЕС должны будут прилагать усилия для того, чтобы их дочерние компании в третьих странах не принимали участие в деятельности, приводящей к последствиям, которые санкции призваны предотвратить", - сказано в тексте.

Между тем страны Евросоюза начнут работать над 15-м пакетом санкций против России сразу после принятия 14-го пакета ограничений. Об этом сообщила министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен по прибытии на встречу глав МИД ЕС в Люксембурге.

"Я рада 14-му пакету санкций. Да, его обсуждение заняло много времени. <...> Конечно, работа над следующим пакетом начнется немедленно", - сказала глава внешнеполитического ведомства.