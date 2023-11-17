Готовящийся в ЕС запрет на алмазы из РФ коснется также ювелирных изделий

Запрет на импорт алмазов из РФ, который ЕС собирается ввести в рамках 12-го пакета санкций, будет распространяться и на ювелирные изделия, пишет EU Observer со ссылкой на источники.

Издание, ознакомившееся с предложениями по санкциям, отмечает, что Евросоюз предлагает включить в новый антироссийский санкционный пакет "запрет на импорт несортированных алмазов, а также большинства непромышленных и искусственных алмазов".

Согласно источникам издания, "список ограничений также включает любые "ювелирные изделия", "изделия из натурального и культивированного жемчуга" и изделия с золотом и серебром, включающие бриллианты". В частности, это распространяется на наручные часы.

"Запрет касается алмазов, добытых в России, алмазов, экспортируемых из России, алмазов, которые перевозились транзитом через Россию, и российских алмазов, обработанных в третьих странах", - пишет EU Observer со ссылкой на внутренний документ ЕС.

Издание напоминает, что в случае утверждения этого предложения, запрет на алмазы из РФ планируется ввести с 1 января 2024 года. Ограничения на алмазы из РФ, прошедшие огранку в третьих странах, планируется ввести с 1 сентября 2024 года, так как сначала потребуется внедрить новый механизм по отслеживанию происхождения данных товаров.

Помимо этого, в санкционный список, по сообщению издания, предлагается включить "семь частных военных компаний", среди которых упоминаются, например, "Царские волки".

Согласно предложениям, среди физических лиц в новых списках - Илья Медведев, сын зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева.

Ранее сообщалось, что комитет постоянных представителей стран ЕС (Coreper) в пятницу обсудит предложения по 12-му пакету ограничительных мер в отношении России.

Вслед за согласованием пакета на уровне Coreper официальное решение должно быть принято Советом ЕС, и после публикации в "Официальном журнале" Евросоюза оно вступит в силу. По прогнозу источников Politico, планируется завершить эту процедуру до саммита ЕС 14-15 декабря.

Ранее в среду Bloomberg сообщило со ссылкой на внутренние документы ЕС, что Евросоюз в рамках нового пакета антироссийских санкций предлагает ввести запрет на экспорт некоторых типов станков и деталей к ним, а также такие виды товаров, как литиевые батареи, термостаты, некоторые химикаты, двигатели для беспилотников.