Последнее обновление: 13.09.2023 17:49

ЕС продлил санкции против России на полгода, но список сократился

Европейский Союз в среду, 13 сентября, принял решение продлить индивидуальные санкции против России на полгода, до 15 марта 2024 года. Об этом сообщается на сайте Совета Евросоюза.

"В контексте пересмотра санкций Совет ЕС решил не восстанавливать в списках четырех человек", – говорится в сообщении.

Имена этих людей официально должны сообщить позже, но накануне агентство Reuters назвало троих из них. Это бывший гендиректор Ozon Александр Шульгин, добившийся отмены санкций в европейском суде, а также владелец холдинга РБК Григорий Березкин и бывший акционер Нортгаза, бывший российский сенатор Фархад Ахмедов.

ЕС каждые шесть месяцев обновляет санкции. Срок действия ограничений истекает 15 сентября, поэтому Евросоюз должен был продлить (или нет) санкции против 1800 человек и компаний, введенных в связи с войной РФ против Украины.

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