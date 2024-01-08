Россия в понедельник утром выпустила по Украине десятки ракет

В результате массированной ракетной атаки российской армии на Украину сегодня утром погибли два человека в Криворожском районе и в Хмельницкой области.

На данный момент пока известно о 33 пострадавших человека, сообщил замглавы Офиса президента Украины Алексей Кулеба, пишет УНН.

По его словам, армия рф нанесла массированный ракетный удар по Кривому Рогу и Криворожскому району. Удары пришлись по торговому центру, многоэтажке и частным домам.

Ситуацию осложняет непогода, которая бушует в регионе. В Кривом Роге много обрывов электросетей, есть перебои со светом, не работает электротранспорт. На местах в усиленном режиме работают специалисты.

В Новомосковске также продолжается ликвидация последствий. Там 24 пострадавших. Пятеро из них - дети. Повреждены частные и многоквартирные дома.

В Харькове повреждены гражданские объекты. На месте работают коммунальные службы, продолжается ликвидация последствий удара. Двое пострадавших. В городе Змиев из-под завалов спасли двух человек. Спасательные работы еще продолжаются.