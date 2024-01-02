Россия продолжает ракетные удары по Украине

Воздушные силы Украины утром 2 января сообщили о пусках ракет Х-101/555/55 с российских бомбардировщиков Ту-95МС из района Каспийского моря.

Воздушная тревога была объявлена по всей стране. Всего РФ подняла в воздух 16 стратегических бомбардировщиков.

В Киеве зафиксировано падение обломков ракет в Печерском, Оболонском, Голосеевском и Святошинском районах, по предварительным данным, есть попадание на территорию объекта гражданской инфраструктуры в Подольском районе.

На фоне очередной массированной ракетной атаки РФ посол США в Украине Бриджит Бринк заявила о поддержке Украины.

"Путин встречает 2024 год, запуская ракеты по Киеву и по всей стране, в то время как миллионы украинцев прячутся от холода", – отметила Бринк. - "Чрезвычайно важно поддержать Украину сейчас, чтобы остановить Путина".

Воздушные силы ВСУ сообщили, что РФ минувшей ночью атаковала Украину 35 «шахедами».

«В ночь на 2 января 2024 года оккупанты атаковали 35-ю ударными БпЛА типа Shahed-136/131 с мыса Чауда в Крыму и района Приморско-Ахтарска в РФ. Все вражеские ударные БпЛА уничтожены силами и средствами Воздушных сил и Сил обороны Украины», – говорится в сообщении.

В новогоднюю ночь Россия выпустила по Украине 90 ударных беспилотников и 8 ракет. Воздушные силы Украины уничтожили 87 беспилотников.