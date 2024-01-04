ISW: Время для обмена пленными было выбрано Россией не случайно

Американский Институт изучения войны (ISW) в очередной сводке анализирует проведенный 3 января 2024 года обмен военнопленными между Россией и Украиной, который стал крупнейшим с начала войны и первым с августа 2023 года.

Украинские официальные лица заявили, что из российского плена вернулись 230 военнослужащих; в Минобороны России сообщили о возвращении 248 военных.

По мнению ISW, Россия не случайно проявила готовность к обмену именно сейчас. В последние несколько недель произошло несколько инцидентов, когда российские войска обращались с украинскими пленными явно в нарушение Женевской конвенции.

Возможно, пишет ISW, российское руководство решило провести такой крупный обмен, чтобы подорвать доверие к сообщениям о жестоком обращении с украинскими военнопленными и представить Россию как заинтересованную в том, чтобы действовать в рамках международного права.

По оценкам ISW, высокопоставленные российские чиновники заинтересованы в том, чтобы Россия выглядела так, будто придерживается гуманитарных и других правовых норм, и время проведения этого обмена может быть частью более широких информационных усилий.