Воздушные силы Украины минувшей ночью уничтожили 32 российских "шахеда"

Минувшей ночью военные РФ запустили 46 ударных беспилотников, большинство из которых удалось сбить, сообщили Воздушные Силы ВСУ.

"Всего зафиксированы пуски 46 "Shahed-136/131", которые атаковали волнами в разное время, в период с 19.00 26 декабря по 03.50 27 декабря. Уничтожено 32 вражеских ударных БпЛА противника", - говорится в сообщении.

Большинство беспилотников, которые не удалось сбить, атаковали прифронтовые территории, в частности Херсонскую область. Еще несколько БпЛА упали без последствий.

Военные РФ также нанесли 8 ракетных и 60 авиационных ударов.

"Противовоздушной обороной уничтожено 2 управляемые авиационные ракеты Х-59 и 1 разведывательный БпЛА врага», - сообщил Генштаб ВСУ.