Разведка Британии: Украина переходит к обороне на большей части фронта

Британская разведка рассказала, что в течение последних недель Украина мобилизовала усилия для улучшения фортификационных сооружений, поскольку переходит к более оборонительной позиции вдоль большей части линии фронта.

Об этом говорится в разведывательном обзоре британского оборонного ведомства 20 декабря.

Ведомство указывает, что это происходит в ответ на призывы президента Украины Владимира Зеленского в конце ноября 2023 года ускорить фортификационные работы в ключевых секторах.

Аналитики отмечают, что в рамках одной из частей проекта Украина работала над улучшением обороны вдоль границы с Беларусью, где по состоянию на середину декабря 2023 года установлены так называемые "зубы дракона", колючая проволока и противотанковые рвы.

В то же время Россия продолжает локальные наступательные действия в нескольких секторах, но отдельные атаки редко превышают по численности взвод, сообщают разведчики.

"Большой российский прорыв маловероятен, и в целом фронт является статичным", – резюмирует британское ведомство.