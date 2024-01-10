США: РФ снова обстреляла Украину баллистическими ракетами от Северной Кореи

Россия снова запустила несколько баллистических ракет, полученных из Северной Кореи, в недавних атаках против Украины, заявил на брифинге координатор Совета национальной безопасности США Джон Кирби/

По его словам, американская сторона зафиксировала новые пуски северокорейских ракет по Украине 6 января.

"Мы до сих пор оцениваем последствия этих ударов, но можем подтвердить, что по меньшей мере одна из них попала по Харькову", – сказал Кирби.

Кирби отметил, что госсекретарь США Энтони Блинкен присоединился к совместному заявлению министров иностранных дел 47-ми стран, которое осуждает закупку Россией северокорейских баллистических ракет, а также использование этого вооружения против Украины.

"Мы также продолжим вводить санкции против тех, кто работает, чтобы способствовать передачам такого вооружения, и обнародовать информацию, разоблачающую эти сделки с оружием", – добавил Кирби.

На прошлой неделе Кирби сообщал, что у США есть доказательства получения Россией баллистических ракет из Северной Кореи и их запуска по Украине, а также переговоров Москвы и Тегерана о получении аналогичного вооружения.