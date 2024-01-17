ISW: Путин создает предлог для эскалации в странах Балтии

Вашингтонский Институт изучения войны (ISW) в своем ежедневном отчете анализирует очередные высказывания Путина.

В частности, 16 января Путин заявил, что украинская формула мира — это «попытка побудить нас отказаться от тех завоеваний, которые мы реализовали за последние полтора года, но это невозможно, все понимают, что это невозможно».

«Путин продолжил демонстрировать, что Россия не заинтересована в добросовестных переговорах с Украиной и что максималистские целы России в Украине, — которые равносильны полной украинской и западной капитуляции, — остаются неизменными», — делает из этого вывод ISW.

Также Путин произнес фразу: «То, что сейчас происходит в Латвии, в других прибалтийских республиках, когда русских людей выбрасывают просто за кордон, это очень серьезные вещи, затрагивающие напрямую безопасность нашей страны». Он говорил о планах властей Латвии депортировать из страны российских граждан, не подавших в установленный срок на новый вид на жительство.

«ISW не наблюдал никаких признаков, что нападение России на страны Балтии близко или вероятно, но Путин может задавать информационные условия для будущих агрессивных российских действий за рубежом под предлогом защиты своих «соотечественников». Путин недавно, в середине декабря, угрожал Финляндии и вновь воспроизвел мировоззрение, показывающее, что он продолжает добиваться требуемых им изменений в альянсе НАТО, которые равносильны его роспуску», — комментируют аналитики института.