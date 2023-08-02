Россия снова атаковала дронами украинские порты на Дунае

Россия минувшей ночью снова нанесла удар дронами-камикадзе по украинским портам на Дунае, в результате попадания в нескольких местах разрушены портовые сооружения и возникли пожары.

«Очередная ночь войны, очередная ночь работы нашей героической ПВО. Защищаемся на максимуме имеющихся сил. Сбито много «шахедов». К счастью, обошлось без жертв. К сожалению, есть повреждения. Самые существенные – на Юге страны. российские террористы снова били по портам, по зерну, по глобальной продовольственной безопасности», - заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Когда мишенью являются гражданские порты, когда террористы сознательно разрушают даже элеваторы – это угроза всем на всех континентах. Россию можно и нужно остановить", - подчеркнул Зеленский.

Как сообщают Воздушные силы ВСУ, в ночь на 2 августа уничтожены 23 дрона типа Shahed.

"В ночь на 2 августа 2023 года российские оккупационные войска атаковали Украину иранскими ударными беспилотниками «Shahed-136/131». Пуски «шахедов» осуществлялись с трех направлений – Курск, Приморско-Ахтарск (РФ), Чауда (Крым). Силами и средствами Воздушных сил, во взаимодействии с противовоздушной обороной других составляющих Сил обороны Украины, уничтожено 23 ударных БпЛА", - сообщили ВС ВСУ.