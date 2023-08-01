Последнее обновление: 01.08.2023 13:08

Ракетная атака РФ на Кривой Рог унесла жизни 6 человек

Украинские службы в понедельник вечером завершили поисково-спасательную операцию на месте попадания российской ракеты в Кривом Роге.

В результате ударов двух российских ракет «Искандер» 6 человек погибли и 75 ранены, сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.

“Поисково-спасательная операция в Кривом Роге завершена. В результате российского обстрела 6 человек погибли и 81 получил ранения. Спасены 3 человека, в том числе 10-летний ребенок”, - сообщил Клименко.

31 июля военные РФ нанесли ракетный удар двумя ракетами по городу Кривой Рог. Ракеты попали в многоэтажный жилой дом и учебное заведение.

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