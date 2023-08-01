Последнее обновление: 01.08.2023 13:08

Россия минувшей ночью ударила «шахедами» по Харькову

В результате ночной атаки беспилотников на Харьков два здания были разрушены, в одном произошел пожар, сообщает ГСЧС Украины.

Один БПЛА попал в трехэтажное здание учебного заведения Салтовского района. Произошло частичное разрушение конструкций 2-го, 3-го этажей, перекрытия и крыши.

Также возник пожар на площади около 200 кв.м. На месте происшествия работало 9 единиц техники и 50 человек личного состава. В здании предварительно не было людей, передает УНН.

Еще три попадания были зафиксированы на территории спорткомплекса в Шевченковском районе Харькова. Частично повреждено двухэтажное здание. Пожара не было. Ранен один человек, его состояние проверяют медики.

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