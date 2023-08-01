Беспилотник опять ударил по бизнес-центру в Москве

Минувшей ночью столицу РФ снова атаковали беспилотники, один из них долетел до небоскреба в Москва-сити.

«Несколько беспилотников при попытке пролета в Москву были сбиты средствами ПВО. Один долетел до той же башни в Сити, что и в прошлый раз. Поврежден фасад на уровне 17-го этажа», — заявил Собянин, которого цитируют российские СМИ.

Минобороны РФ подтвердило атаку «украинских» беспилотников.

«Два украинских БПЛА уничтожены средствами ПВО над территорией Одинцовского и Нарофоминского районов Московской области. Еще один беспилотник был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы и, потеряв управление, потерпел крушение на территории комплекса нежилых зданий «Москва-сити», - говорится в сообщении Минобороны РФ.

Из-за атаки дронов приостановлена работа московского аэропорта Внуково.

В ночь на воскресенье в небоскребы в Москва-сити ударили два беспилотника, еще один был сбит под Москвой.