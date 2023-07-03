ЕС рассматривает уступки российскому банку ради "зерновой сделки"

Европейский Союз рассматривает предложение о создании дочерней компании подсанкционного "Россельхозбанка" для восстановления его связи с глобальной финансовой сетью в качестве уступки Москве с целью сохранить "зерновую сделку".

На прошлой неделе Россия заявила, что не видит причин продолжать "зерновую сделку" после 17 июля, обвинив Запад в "возмутительных" действиях по соглашению.

На переговорах при посредничестве ООН Москва предложила план, который позволит дочке "Россельхозбанка" осуществлять платежи, связанные с экспортом зерна, пишет Financial Times со ссылкой на источники.

Новому банковскому подразделению будет разрешено использовать глобальную финансовую систему SWIFT, которая была закрыта для крупнейших российских банков после вторжения в Украину в прошлом году.

Кроме восстановления доступа к SWIFT, Россия также стремится возобновить поставки сельскохозяйственной техники и запчастей к ней, а также снять ограничения на страхование и перестрахование.

Посол МИД Украины по особым поручениям Ольга Трофимцева раскритиковала возможность предоставления «лазейки» российскому банку.

Она отметила, что с одной стороны любые возможности для агроэкспорта "это хорошо", однако уступки шантажисту – "это побудить его к шантажу дальше".

"Это же известная аксиома: шантажист не останавливается, если ты выполняешь его требования. Он просто придумывает новые требования для шантажа. Будем наблюдать", – сказала Трофимцева.