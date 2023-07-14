Последнее обновление: 14.07.2023 18:11

Эрдоган говорит, что Путин согласен на продлении "зерновой сделки"

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в пятницу заявил, что он и Владимир Путин придерживаются единого мнения о продлении действия "зерновой сделки".

Выступая перед журналистами, Эрдоган сказал, что надеется на продолжение действия соглашения после 17 июля в результате усилий ООН и Турции, сообщает Daily Sabah.

"Мы готовимся принять Путина в Турции в августе. Мы придерживаемся того же мнения относительно расширения Черноморского зернового коридора", – заявил он.

Накануне сообщалось, что генсек ООН Антониу Гутерриш предложил Путину продлить "зерновую сделку" в обмен на подключение "дочки" "Россельхозбанка" к международной платежной системе SWIFT.

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