Зеленский заявил о готовности продолжать поставки зерна и без РФ

Президент Украины Владимир Зеленский после выхода РФ из "зерновой сделки" заявил, что надо делать все возможное для продолжения использования этого черноморского коридора.

"Даже без РФ надо делать все, чтобы мы могли использовать этот черноморский коридор. Мы не боимся. К нам обратились компании, которые являются владельцами кораблей. Они сказали, что они готовы, если Украина отпустит, а Турция будет пропускать, – то все готовы продолжать поставки зерна", – заявил Зеленский в интервью африканским СМИ

Он напомнил, что между Украиной и РФ не было подписано никаких соглашений, поэтому своим выходом из Черноморской зерновой инициативы РФ "срывает свои договоренности с генсеком ООН Гуттеришем и с президентом Эрдоганом".

"Я дал распоряжение нашему Министерству иностранных дел, после официального сигнала Российской Федерации, подготовить наши официальные сигналы в Организацию Объединенных Наций и в Турцию для того, чтобы они мне ответили как президенту Украины, что они готовы продолжать нашу инициативу", – добавил Зеленский.

Тем временем, МИД РФ заявил, что Россия восстанавливает режим временно опасного района в северо-западной акватории Чёрного моря.