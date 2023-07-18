Последнее обновление: 18.07.2023 13:46

Кремль утверждает, что готов безвозмездно поставлять зерно беднейшим странам Африки

Россия и без "зерновой сделки" готова безвозмездно поставлять зерно в нуждающиеся африканские страны, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Безусловно. Вы знаете, что к нашему общему сожалению, речь идет о достаточно небольших количествах, ибо от "зерновой сделки" беднейшие страны Африки получили меньше всего и меньше всех. И, конечно, Россия здесь свою позицию сохраняет, мы находимся в контакте с нашими африканскими партнерами, и эти контакты продолжатся на предстоящем форуме Россия-Африка", - ответил Песков на вопрос, сохраняется ли позиция России о безвозмездной поставке зерна в беднейшие африканские страны и замещении тех объемов, которые поставлялись из Украины.

Второй экономический форум "Россия - Африка" пройдет 27-28 июля текущего года в Санкт-Петербурге.

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