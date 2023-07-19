Хорватия предложила свои порты для экспорта украинского зерна

Хорватия готова предложить свою инфраструктуру для вывоза украинского зерна альтернативными маршрутами после остановки Россией "зерновой сделки".

Об этом заявил госсекретарь МИД Хорватии Франо Матушича на заседании Генеральной ассамблеи ООН.

По словам представителя МИД Хорватии, Загреб "готов помочь в поиске новых маршрутов экспорта украинского зерна, а хорватские железные дороги и порты на Адриатическом море – это один из возможных альтернативных маршрутов", передает Укринформ.

Он подчеркнул, что срыв Россией "зерновой сделки" провоцирует угрозу голода во многих уголках мира.

"Хорватия с первых дней российского вторжения заявила, что стоит на стороне Украины и ее народа. Хорватия готова поддерживать Украину столько, сколько это будет нужно", – резюмировал Матушич.